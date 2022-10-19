انت الان تتابع خبر طريقة عمل كيكة السميد.. اقتصادية بدون دقيق أو بيض هتعملي ألذ تحلية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدم إليكم طريقة عمل كيكة السميد الهشة واللذيذة لكن هذه المرة بمكونات اقتصادية لا توجد فيها دقيق أو بيض.. فقط تقيّدي بالمراحل وسوف تحصلين على قوام مميز ونكهة لذيذة جدًا.. من ناحية المراحل والمكونات فإن هذه الوصفة تشبه البسبوسة لحد كبير خاصةص أنها تحتوي على جوز الهند وتسقى بالشربات.. لكن الاختلاف عن البسبوسة هو أنها لا تحتوي بيضًا أو دقيقًا.. وهذا ما يمنحها الطعم الهش ويجعل الشربات تتغلغل بها.

طريقة عمل كيكة السميد

مدة التحضير: 60 دقيقة.

الكمية: تكفي لخمسة أفراد.

السعراتا الحرارية: كل قطعة متوسطة توجد فيها 450 سعرة حرارية.

مكونات عمل كيكة السميد

450 من جوز الهند الخشن.

450 من السميد المتوسط.

علبتان من الزبادي.

ملعقتان من السمن الحيواني (الفلاحي).

طحينية لدهن الصينية.

شربات متوسطة السماكة.

سكر حسب الرغبة.

طريقة تحضير كيكة السميد