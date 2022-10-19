انت الان تتابع خبر فاتورة التليفون الأرضي.. آخر موعد لدفعها اعرفه وألحق عشان تتجنب الغرامة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحرص شركة المصرية للاتصالات على تحصيل فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر أكتوبر الجاري، وهي بدأت من يوم 15 من الشهر نفسه، ويستمر السداد مفتوح إلى يوم 14 نوفمبر القادم، وبعد هذه الفترة تفرض غرامة مالية، وتنقطع الخدمة ويحول الخط لاستقبال بعد يوم 14 ديسمبر.

سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022

ويستطيع العميل أن يستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الاتصال بالرقم 19777 من التليفون الأرضي، أو يكون عن طريق الأنترنت والدخول على هذا الرابط فيتم من خلاله معرفة قيمتها حتى لا تقف الخدمة عن الشخص.