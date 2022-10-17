انت الان تتابع خبر وظائف خالية لذوي القدرات الخاصة .. إليكم الشروط والمرتب وكيفية التقديم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة القوي العاملة برئاسة حسن شحاتة عن توفير وظائف خالية لذوي القدرات الخاصة من أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية يبلغ عددها 100 وظيفة في شركة كونسينتركس العالمية.وكشفت القوي العاملة الكثير من التفاصيل حول هذه الوظائف وكيفية التقديم لها والراتب ومجال الحمل ومقر العمل، وذلك عبر بيان لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وظائف خالية لذوي القدرات الخاصة: