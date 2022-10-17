انت الان تتابع خبر طريقة عمل خبز الشوفان.. لو عاملة دايت اعتمدي الوصفة دي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إذا كنت تتبعين نظامًا صحيصا لتنزيل الوزن، نقدم لك وصفة خبز الشوفان الصحي بأبسط مكونات وألذ طعم مع قيمة غذائية عالية ومليئة بالألياف والفيتامينات المهمة للصحة.. سبق لنا وأن شاركنا معكم عددًا من الوصفات المتنوعة خاصة بالريجيم مثل وصفة الكوسا بالبشاميل، إضافة إلى وصفة بيتزا الدايت وغيرهم من الوصفات اللذيذة والتي يمكن أن تتناولي منها بدون حرمان وبكمية مناسبة لك وبدون أدنى شعور بالجوع.

طريقة عمل خبز الشوفان

مدة التحضير: 45 دقيقة.

الكمية: تكفي لستة أشخاص.

السعرات الحرارية: كل 100 غرام من خبز الشوفان تحتوي ما يقارب 275 سعرة حرارية.يمكن ان تقدم مع اللانشون، الاجبان، الزبادي وغيرها من الأطباق الصحية عالية البروتين والفيتامينات.

مكونات عمل خبز الشوفان

كوب من الشوفان الحب.

نصف كوب دقيق الشوفان.

ملح، رشة سكر ورشة بابريكا مدخنة.

ماء دافئ للعجن.

حفنة من بذور الشيا، حفنة من بذور القرع وحفنة من بذور دوار الشمس غير المملحة.

طريقة تحضير خبز الشوفان

اخلطي المكونات جيدًا.

ومن ثمّ زودي الملح والسكر.

أضيفي الماء تدريجيا حتى تتماسك لديك العجينة.

اتركيها ساعة ونصف حتى ترتاح.

اخبزيها في فرن محمى مسبقا على حرارة 180.

بالهناء والشفاء.