انت الان تتابع خبر طريقة عمل صابون الغسيل.. اعملي كمية كبيرة ووفري عشان الأسعار مولعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تزامنًا مع الارتفاع المستمر في الأسعار، تبحث السيدات عن بدائل للمنتجات ابرزها صابون الغسيل.. والذي لا يمرّ أسبوع حتى يتغيّر سعره في رفوف المحال والمراكز التجارية للتسوق، لذلك نشارك معكم طريقة سهلة ومضمونة لإعداد كميّة وفيرة من صابون الغسيل المنزلي وبدون تعقيدات تذكر، بإمكان أي شخص أن يحضرها.. ومن الضروري التقيد بالتعليمات والمقادير المذكورة والتي ستحدد فعاليّة الصابون من عدمها.

طريقة عمل صابون الغسيل

سبق وأن شاركنا معكم طريقة تحضير صابون غسيل المواعين، وضحنا فيها اهم اسرار صناعة الصابون المنزلية.. أما اليوم نستعرض لكم كيفيّة تحضير كمية موفرة من صابون الغسيل بأبسط طريقة وأكثر فعاليّة.

مكونات عمل صابون الغسيل

ثلاث لترات من الماء.

كوب من مادة الببوراكس (يمكنكم الحصول عليها من عند اي عطار).

كوب من صودا الغسيل.

كوب من الصابون المبشور.

طريقة تحضير صابون الغسيل