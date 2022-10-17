انت الان تتابع خبر طريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز.. ألذ من الجاهزة بكتير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز لكن بوصفة منزلية سهلة وبسيطة ولا تحتاج لمكونات كثيرة.. عليكم فقط التقيد بالمقادير لنجاح المكرونة لأنها منقولة عن الشيف نجلاء الشرشابي، حيث شاركتها الشيف مع متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستاغرام.. وضحت فيها اسرار المطاعم التي تقدم ماك آند تشيز والمعروفة بنكهتها اللذيذة، جرّبوا إعدادها بهذه الطريقة وسوف تعتمدونها وتنسون طلبها جاهزة من المطاعم.

طريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز

مدة التحضير: 35 دقيقة.

الكمية: تكفي لخمسة أفراد.

السعرات الحرارية: 350 للطبق الصغير، لأنها غنية جدصا بالأجبان خاصةً جبن الموزريلا وصوص البشاميل مع الجبن الأصفر.

مكونات عمل مكرونة ماك آند تشيز

نصف كيلو من المكرونة الصغيرة.

ثلاث اكواب من الصوص الأبيض (البشاميل مع الأجبان).

كوب من الجبن الأصفر.

كوب من الدوريتوس المطحون.

نصف كوب ماء.

ملح، فلفل، بابريكا مدخنة وأوريغانو.

طريقة تحضير مكرونة ماك آند تشيز