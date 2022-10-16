انت الان تتابع خبر طريقة عمل هريسة الذرة.. هشة وتنفع في اللانش بوكس بدل الاكلات الجاهزة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدّم لك طريقة عمل هريسة الذرة المنزلية والهشية، يمكن ان تعدي كمية وفيرة بأقل مكونات ممكنة وأوفر مقادير.. لن تحتاجي الكثير من وقتك حتى، فهي لا يلزمها إلا ثلاث أرباع ساعة وستحصلين على وصفة مميزة يمكن ان تضعي قطعًا منها في اللانش بوكس لأطفالك على المدارس.. خاصةً أن التفكير في الوجبات امر محير للأمهات.. إليك الوصفة كاملةً مع أسرار نجاحها من أول مرة خاصة أن الدقيق المستخدم بها ليس دقيق القمح المعتاد إنما دقيق “الذرة” وهذا ما يميّز الوصفة ويمنحها لونًا أصفر جميل.

طريقة عمل هريسة الذرة

مدة التحضير: 45 دقيقة.

الكمية: تكفي لخمسة افراد.

السعرات الحرارية: 85 سعرة في الشريحة المتوسطة.

مكونات عمل هريسة الذرة

كويان ونصف دقيق الذرة.

بيض عدد 3.

نصف كوب زيت.

ربع كوب زبادي.

ظرف فانيليا، ظرف بيكنج باودر.

ملعقتان من برش البرتقال أو الليمون.

ثلاث أرباع الكوب من عصير البرتقال.

نصف كوب سكر.

طريقة تحضير هريسة الذرة