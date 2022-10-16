انت الان تتابع خبر طريقة عمل مكرونة الوايت صوص.. جددي مائدة الغداء لعائلتك واستمتعوا بأجمل طعم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدّم لك فكرةً يمكن ان تحضّريها على مائدة الغداء اليوم لعائلتك، وهي مكرونة الوايت صوص اللذيذة، والتي تجمع النكهات المميزة بها مثل الصوص الأبيض مع الأجبان، المشروم والفراخ المشويّة.. جرّبي إعداد الباستا بهذه الطريقة وسوف تعتمدينها لاحقًا لأنها ستعجب كلّ من سيتذوقذها عندك.. غليك التفاصيل وكامل الأسرار حول مكرونة الوايت صوص بطريقة احترافيذة وألذ من الجاهزة.

طريقة عمل مكرونة الوايت صوص

مدة التحضير: 35 دقيقة.

الكمية: تكفي لخمسة أفراد.

السعرات الحرارية: كل طبق متوسط من المكرون فيه حوالي 350 سعرة حرارية، لذلك حاولي التقيد بكميّة الصوص والأجبان التي من شانها أن تزيد عدد السعرات في الطبق الواحد، خاصةص إن كنت تتبعين نظام غذائي.

مكونات عمل مكرونة الوايت صوص

نصف كيلو من أي نوع مكرونة تفضّلينه.

كوبان من صوص البشاميل الجاهز.

كوب حليب كامل الدسم.

كوب جبن موزريلا.

كوب ونصف من المشروم، نصف كول فلفل ألوان.

حصان من الثوم مع نصف بصلة.

250 غ من الفراخ المشوية.

طريقة تحضير مكرونة الوايت صوص