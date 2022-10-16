انت الان تتابع خبر وصفات طبيعية لإزالة المكياج.. بلاش تشتري أي منتج جاهز وهاتي من دول والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبحث الكثيرات من السيدات والفتيات عن طرق طبيعية وآمنة لإزالة المكياج، نستعرض اليوم لكم وصفات طبيعية لإزالة المكياج بمكوّنات متوفرة في كل منزلة وفعّالة أيضًا.. لن تحتاجي أية منتجات كيميائية بعد اليوم وننصحك باعتماد هذه الوصفات بعد تجريبها وزاختيار الوصفة الأفضل لك.. سبق وأن شاركنا معكم مجموعة مواضيع حول العناية بالبشرة والشعر، اليوم نشارككم هذه الوصفات الطبيعيّة لإزالة المكياج بطريقة سهلة وسريعة بدون تحسس أو ما شابه.
وصفات طبيعية لإزالة المكياج
حاولي أن تجرّبي كل وصفة من هذه الوصفات على حدى قبل أن تعتمدينها، لأن لكلذ بشرة خواص وقد تناسبك إحداها بينما لا تناسب الأخرى، والأهم هو إجراء اختبار “التحسس” وذلك بأن تضعي شيء بسيط من الوصفة على الرقبة وتختبري مدى تأقلم أو تحسس بشرتك منها.
مجموعة وصفات طبيعية لإزالة المكياج
- العسل مع بيكربونات الصودا: ضعي ملعقة عسل مع رشة من بيكربونات الصودا وأزيلي بها المكياجح، يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لعدة ايام.
- وصفة زيت جوز الهند مع زيت الزيتون: في عبوة معقمة ونظيفة ضعي ملعقتين من زيت جوز الهند مع زيت الزيتون واستعميلها في إزالة المكياج يوميًا.
- وصفة الحليب وعصير الخيار: ضعي نصف كوب حليب مع ربع كوب عصير خيار وقومي بإزالة المكياج عن طريق هذه الوصفة.