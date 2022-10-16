انت الان تتابع خبر شركة تعلن عن وظائف خالية للمهندسين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مهندس كهرباء

اسم الشركة المصرية جروب مقر العمل التجمع الخامس – مدينة نصر – القاهرة العمالة المطلوبة 1 مستوي الخبرة خبرة متوسطة سنين الخبرة 3-‎5 سنوات خبرة الجنس المطلوب ذكر اللغة الانجليزية جيد السن المطلوب 25 – 35 سنة الحاسب الآلي جيد جدا المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة ) مايكروسوفت أوفيس جيد جدا ملحوظه يفضل أن يكون المتقدمين من سكان القاهره وضواحيها

مهندس مدني

مستوي الخبرة خبرة متوسطة سنين الخبرة 3-‎5 سنوات خبرة الجنس المطلوب ذكر اللغة الانجليزية جيد السن المطلوب 25 – 35 سنة الحاسب الآلي جيد جدا المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة ) مايكروسوفت أوفيس جيد جدا