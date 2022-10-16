انت الان تتابع خبر فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022.. آخر موعد لسدادها حتى تتجنب الغرامة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبير من المواطنين عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022، وذلك حتى لا يتعرض المستعلم إلي فصل الخدمة أو الغرامة، وبشكل خاص التليفونات الأرضية التي ترتبط بخدمة الإنترنت المنزلي، وتقدمها الشركة المصرية للاتصالات الطرق السريعة لدفع هذه الفاتورة.
الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي
وتوفر الشركة الكثير من الخطوات الخاصة بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، هي تكون بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا، وبعدها يتم وضع البيانات التي تخص الرقم الأرضي وكود المحافظة، والنقر على كلمة إظهار الفواتير.
آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022
وكشفت المصرية للاتصالات عن مراحل الاستعلام ودفع الفاتورة وهي تكون من يوم 1 أكتوبر وتستمر لنهاية الشهر، ومرحلة الغرامة وهي تأتي بعد التأخر في سداد الفاتورة ومر عليها شهر، ويكون بدفع قيمة فاتورة أكتوبر إلى 15 نوفمبر، وأخيراً مرحلة وقف الخدمة بشكل جزئي في حالة عدم دفع فاتورة لمدة شهر آخر، ويتم وقف الخدمة بشكل جزئي وتحويل الهاتف لاستقبال وفي هذه الحالة تكون إلى يوم 15 ديسمبر القادم.