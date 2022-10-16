انت الان تتابع خبر فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022.. آخر موعد لسدادها حتى تتجنب الغرامة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبير من المواطنين عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022، وذلك حتى لا يتعرض المستعلم إلي فصل الخدمة أو الغرامة، وبشكل خاص التليفونات الأرضية التي ترتبط بخدمة الإنترنت المنزلي، وتقدمها الشركة المصرية للاتصالات الطرق السريعة لدفع هذه الفاتورة.

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