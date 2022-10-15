انت الان تتابع خبر طريقة عمل تورتة الكريمة.. لو عندك عيد ميلاد اعمليها معانا خطوة بخطوة ومتشتريش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إذا كنت تستعدين لمناسبة عيد ميلاد، نقترح لك تحضير تورتة الكريمة المنزلية بخطوات بسيطة وسهلة وبإمكان الجميع أن يتبعها حتى لو كانت هذه التجربة الأولى في تحضير الكيك، سبق وأن شاركنا معكم وصفات سهلة ومنزلية لإعداد الكيك مثل وصفة كيكة القهوة بالقرفة وغيرها الكثير من الوصفات.. اليوم نضع بين يديكم وصفة تورتة الكريما الجاهزة بأقل مكونات وألذ طعم.. سوف تعتمدونها لكافة المناسبات القادمة.

طريقة عمل تورتة الكريمة

مدة التحضير: 45 دقيقة فقط.

الكمية: تكفي هذه التورتة لخسمة أفراد.

السعرات الحرارية: تحتوي الشريحة الواحدة من التورتة ما يقارب 165 سعرة حرارية تقريبًا.

مكونات عمل تورتة الكريمة

كوبان ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزيت النباتي.

بيض عدد اثنين.

رشة ملح، ملعقة صغيرة خل ابيض.

سكر حسب الرغبة.

ربع كوب زبادي.

ظرفان من الفانيلا.

ظرف من البيكنج باودر.

برش ليمونة كاملة أو برش برتقالة.

للتزيين: كريم شانتييه جاهز بالنكهة التي تختارينها.

طريقة تحضير تورتة الكريمة