انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكول سلو.. حضريها جنب كل اكلة وغيري بدل السلطة الخضراء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعدّ طبق “الكول سلو” واحدًا من الأطباق الجانبية الغربية.. حيث يقدّم كسلطة إلى جانب الوجبات الغربية مثل البرجر، دبابيس الدجاج المقرمش وغيرها الكثير من الوجبات السريعة تحديدًا.. عشرات بل مئات الوصفات موجودة على الإنترنت واليوتيوب لهذه السلطة.. فيمقالنا هذا اخترنا لكم واحدة من ألذ الوصفات المعتمدة من قبل مطاعم معروفة.. إليك الطريقة بالتفاصيل لكن حاولي التقيد بالمقادير لأنها سر النكهة اللذيذة.

طريقة عمل الكول سلو

مدة التحضير: 20 دقيقة فقط.

الكمية: تكفي إلى خمسة افراد.

السعرات الحرارية: تتراوح ما بين 150 و175 للطبق المتوسط (في حال كان المايونيز معتدل في الوصفة).

مكونات عمل الكول سلو

حبتان من الجزر المبروش.

كوب من الملفوف المبروش ناعمًا.

ملعقة ونصف من السكر.

ملعقة متوسطة من الملح.

ثلاث أرباع الكوب من المايونيز الجاهز.

ربع ملعقة من الخل الأبيض، ربع ملعقة من الخردل الأصلي.

طريقة تحضير الكول سلو