انت الان تتابع خبر وظائف خالية للسيدات بمرتب يبدأ من 3000 جنيه – التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
سكرتارية واجراءات
اسم الشركة مكتب محمد الصاوى للمحاسبة مقر العمل زيزينيا – الاسكندرية العمالة المطلوبة 4 مستوي الخبرة خبرة متوسطة سنين الخبرة 3-10 سنوات خبرة الجنس المطلوب لا يشترط اللغة الانجليزية جيد السن المطلوب 26 – 35 سنة الحاسب الآلي جيد المؤهل المطلوب مؤهل عالي مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
سكرتيرةاسم الشركة تنوير التعليمي مقر العمل المنصورة – الدقهلية العمالة المطلوبة 1 مستوي الخبرة لا يشترط الجنس المطلوب لا يشترط اللغة الانجليزية أساسيات السن المطلوب 22 – 30 سنة الحاسب الآلي جيد جدا المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية السياحة والفنادق / معهد عالي للسياحة والفنادق – الإرشاد السياحي ) مايكروسوفت أوفيس جيد جدا الراتب الأساسي 3000 – 3500 جنيه مصري المهام كالتالي : 1. متابعة شئون الشقق وادارة تجهيزها. 2. متابعة شئون الطالبات والطلبة. 3. تأجير الشقق الفارغة. 4. عمل جولات تعليمية وترفيهية. 5. بعض الأعمال المكتبة . فترة العمل من 2 ظهرا حتى 10 مساء والجمعة اجازة. المرتب الاساسي 3000 جنيه مميزات العمل ( تأمين اجتماعي – خط تليفون – وعلاوات اضافية)