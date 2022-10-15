انت الان تتابع خبر فاتورة التليفون الأرضي.. الرابط وطرق الدفع هتسهل عليكم كتير عشان الغرامات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن رابط وموعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لكل عملائها، وهذا طبقاً إلى اتفاق مسبق من خلال المتعاقد، ويختار العميل بشكل مستمر نظام السداد إذا كان شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي الأخير والخاص بهذا العام اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، وتعطي الشركة فترة سماح لكل المستخدمين إلى شهر كامل بدون غرامة ليوم 14 نوفمبر 2022، ويتم اختيار نظام سداد شهري ويختار الشخص المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بالنظام الشهري.

يدخل المستعلم على موقع المصرية للاتصالات، وتظهر الخانة المخصصة لإدخال كود المنطقة ويكون من خلال وضع كود المحافظة الذي يوجد فيها فاتورة التليفون الأرضي، وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الخاصة بها، وبعدها النقر على خانة إظهار الفواتير.

طرق دفع الفاتورة بسهولة

ويقوم الموقع الرسمي الخاصة بالمصرية للاتصالات بتقديم خدمة السداد الإلكتروني لفاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت من خلال بوابته الإلكترونية، ومن الممكن أن يتم دفعها من خلال خدمة فوري أو ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي، وخدمة وي باي وغيرها من الطرق الأخرى.