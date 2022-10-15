انت الان تتابع خبر تردد قناة القاهرة الإخبارية على نايل سات.. هتشوف عليها كل الأخبار الجديدة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف النقاب اليوم عن تردد قناة القاهرة الإخبارية على نايل سات الجديد، وهي الي بدأت من أمس الخميس 13 أكتوبر 2022، وذلك استعداداً إلى بدء البث التجريبي الخاص بها في الأيام القادمة، وذلك لأنها تبث الكثير من الأخبار الهامة والجديدة في مصر وجميع دول العالم.
قناة القاهرة الإخبارية 2022
وتبث القناة الكثير من الأخبار في مصر وحول العالم من بروكسل ورام الله ومقديشو وبرلين وتونس ودمشق، وموسكو وبيروت وبغداد، وواشنطن والخرطوم ومارسيليا وطرابلس وأنقرة وغيرها، وهي تقدم الكثير من المشروعات القومية العملاق مثل المدن الجديدة وغيرها من الأشياء الأخرى.
تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديدة 2022
وجميع المتابعين الذين يريدون مشاهدة القناة عليهم ضبط الريسيفر على تردد قناة القاهرة الإخبارية، وذلك لمتابعة أحداث المؤتمر الخاص بالمناخ والذي يقام في شرم الشيخ، وهي من أبرز القنوات الميزة التي ينتظرها الكثيرين، وذلك لأنها سوف تعرض أهم البرامج والأخبار التي توجد في جميع دول العالم.
التردد 11747.
الأستقطاب أفقي.
القمر الصناعي نايل سات.
معدل الترميز 27500.