انت الان تتابع خبر تردد قناة القاهرة الإخبارية على نايل سات.. هتشوف عليها كل الأخبار الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف النقاب اليوم عن تردد قناة القاهرة الإخبارية على نايل سات الجديد، وهي الي بدأت من أمس الخميس 13 أكتوبر 2022، وذلك استعداداً إلى بدء البث التجريبي الخاص بها في الأيام القادمة، وذلك لأنها تبث الكثير من الأخبار الهامة والجديدة في مصر وجميع دول العالم.

قناة القاهرة الإخبارية 2022

وتبث القناة الكثير من الأخبار في مصر وحول العالم من بروكسل ورام الله ومقديشو وبرلين وتونس ودمشق، وموسكو وبيروت وبغداد، وواشنطن والخرطوم ومارسيليا وطرابلس وأنقرة وغيرها، وهي تقدم الكثير من المشروعات القومية العملاق مثل المدن الجديدة وغيرها من الأشياء الأخرى.