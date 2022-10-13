وظائف خالية للمهندسين بمرتبات مجزية- التقديم من هنا

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مهندس ميكانيكا

اسم الشركة الحامدين للصناعة و التجارة مقر العمل العاشر من رمضان – الشرقية العمالة المطلوبة 1 مستوي الخبرة خبرة متوسطة سنين الخبرة 7-‎15 سنة خبرة الجنس المطلوب ذكر اللغة الانجليزية جيد السن المطلوب 25 – 50 سنة الحاسب الآلي جيد جدا المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة ) مايكروسوفت أوفيس جيد جدا المهام المطلوبة: إعادة البحث والتطوير المستمر للمعدات والآلات الميكانيكية. إعداد التصميم الخاص بالأجزاء الميكانيكية الجديدة. إختبار المعدات والآلات بعد مرحلة التصنيع والتأكد من عملها بالشكل المطلوب. الإشراف على عمليات الصيانة للمعدات والآلات الميكانيكية. توفير التدريب والإرشادات للعاملين على المعدلات والآلات. البحث والتطوير المستمر واكتساب مهارات جديدة من خلال المشاركة والحضور في الدورات التدريبية وورش العمل المخصصة لذلك. التعاون مع الفرق والزملاء في العمل للوصول دائماً إلى النتائج المرغوب فيها.