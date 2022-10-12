انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية للإناث بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

اسم الشركة شركة الكنانى جروب

مقر العمل مدينة نصر – القاهرة

العمالة المطلوبة 4

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة خبرة على الأقل

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية لا يشترط

السن المطلوب 25 – 35 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

شروط الوظيفه :

1.السن لايزيد عن 35 عاما

2.يشترط الخبره فى المجال لاتقل عن 1 سنه

3.يشترط من مدينة نصر وأجوارها

4.إجادة التعامل مع الكمبيوتر

5.يشترط اللباقه فى التعامل والتحدث مع العملاء

6.الجديه والالتزام فى المواعيد

7- يحتسب الوقت الأضافى العمل يوميا من الساعه 9 صباحا الى الساعه 5 مساءا

اسم الشركة شركة الكنانى جروب

مقر العمل مدينة نصر – القاهرة

العمالة المطلوبة 4

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة خبرة على الأقل

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية لا يشترط

السن المطلوب 25 – 35 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

اسم الشركة امتلك اسطنبول

مقر العمل مدينة نصر – القاهرة

العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة خبرة على الأقل

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية أساسيات

السن المطلوب 24 – 35 سنة

الحاسب الآلي أساسيات

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس أساسيات

الراتب الأساسي 1500 – 2500 جنيه مصري

المهام المطلوبة :

الحصول على فرص مبيعات جديدة من خلال متابعة العملاء المحتملين و المكالمات والرسائل .

رصد وفهم احتياجات العملاء ومتطلباتهم.

توجيه الفرص المؤهلة إلى مديري المبيعات المناسبين لمزيد من التطوير واتمام إجراءات البيع.

إتمام عمليات البيع وتحقيق نسبة المبيعات المطلوبة.

الحفاظ على قاعدة البيانات الخاصة بالعملاء والسجلات الخاصة بالعملاء المحتملين.

التعاون والمشاركة مع فريق العمل لبناء شبكة علاقات قوية واتمام عمليات البيع.

تقديم العروض التجريبية على الانترنت وتوضيح المزايا والسمات الخاصة.