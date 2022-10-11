الإعلان عن وظائف خالية في مختلف المجالات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “ دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسب فرع
اسم الشركة موديفاى لكماليات السيارات
مقر العمل مدينة العبور – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-سنتان خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب الأساسي 3000 – 3500 جنيه مصري
عدد ساعات العمل 8 ساعات + ساعة بريك
مبيعات داخلية
اسم الشركة الطيب للأثاث المكتبي
مقر العمل الدراسة – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-10 سنوات خبرة
رخصة القيادة يشترط – خاصة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب تناسب كل المؤهلات
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 4000 – 6000 جنيه مصري
الحوافز الاضافية 1000 – 100000 جنيه مصري
يجيد العمل فى مجال التسويق والمناقصات والتوريدات للشركات الخاصه والجهات الحكوميه
وتحمل العمل ويجيد التحدث وحسن المظهر