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الإعلان عن وظائف خالية في مختلف المجالات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “ دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

محاسب فرع

اسم الشركة موديفاى لكماليات السيارات
مقر العمل مدينة العبور – القاهرة
العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-‎سنتان خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

 الراتب الأساسي 3000 – 3500 جنيه مصري

عدد ساعات العمل 8 ساعات + ساعة بريك

مبيعات داخلية

اسم الشركة الطيب للأثاث المكتبي
مقر العمل الدراسة – القاهرة
العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-‎10 سنوات خبرة
رخصة القيادة يشترط – خاصة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب تناسب كل المؤهلات
مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 4000 – 6000 جنيه مصري

الحوافز الاضافية 1000 – 100000 جنيه مصري

يجيد العمل فى مجال التسويق والمناقصات والتوريدات للشركات الخاصه والجهات الحكوميه 
وتحمل العمل ويجيد التحدث وحسن المظهر

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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