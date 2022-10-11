الإعلان عن وظائف خالية في مختلف المجالات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “ دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

محاسب فرع

اسم الشركة موديفاى لكماليات السيارات

مقر العمل مدينة العبور – القاهرة

العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة-‎سنتان خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 22 – 30 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 3000 – 3500 جنيه مصري

عدد ساعات العمل 8 ساعات + ساعة بريك

مبيعات داخلية

اسم الشركة الطيب للأثاث المكتبي

مقر العمل الدراسة – القاهرة

العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة 5-‎10 سنوات خبرة

رخصة القيادة يشترط – خاصة

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 0 – 0 سنة

الحاسب الآلي أساسيات

المؤهل المطلوب تناسب كل المؤهلات

مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 4000 – 6000 جنيه مصري

الحوافز الاضافية 1000 – 100000 جنيه مصري

يجيد العمل فى مجال التسويق والمناقصات والتوريدات للشركات الخاصه والجهات الحكوميه

وتحمل العمل ويجيد التحدث وحسن المظهر