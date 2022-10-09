انت الان تتابع خبر موعد ارتداء الملابس الشتوية 2022/2023.. الأرصاد جابتلكم المفيد اعرف بالظبط والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع اقتراب حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بدء الجميع يبحثون بكثرة عن موعد ارتداء الملابس الشتوية 2022/2023، وذلك لأنها من الأشياء التي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي بسبب وجودنا بشكل فعلي في فصل الخريف.
موعد ارتداء الملابس الشتوية 2022/2023 في مصر
وقامت الأرصاد الجوية بالكشف عن موعد ارتداء الملابس الشتوية، وقالت منار غانم عضو المجلس الإعلامي للهيئة خلال العديد من التصريحات الصحفية، إن الوقت ما زال مبكر كثيراً لارتداء الملابس الشتوي الثقيلة، وذلك لأن فصل الشتاء سوف يبدأ في نهاية شهر ديسمبر القادم.
متى نلبس الملابس الشتوية 2022
وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد في الفترة القادمة الكثير من التقلبات الجوية والتي تأتي بين ارتفاع وانخفاض الحرارة، وهي تعتبر من الأشياء الطبيعية التي تحدث في فصل الخريف، والتوضيح أنه في العديد من المناطق وتزداد فرص سقوط الأمطار وتكون على فترات متقطعة، ويتم ارتداء الملابس الشتوية بدءاً من منتصف شهر نوفمبر المقبل، وعندما يشعر الشخص بالبرودة يرتدي بعض الملابس الثقيلة حتى لا يصاب بالبرد.