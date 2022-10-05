انت الان تتابع خبر بالفيديو.. وضع وجه عروسة هندية في الماء للتأكد من جمالها الطبيعي.. بنات مصر في نعمة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ظهر مشهد غير معتاد وانتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل حفل زفاف هندي، وفيه وضع وجه عروسة هندية في الماء للتأكد من جمالها الطبيعي من قبل أهل زوجها.
وضع وجه عروسة هندية في الماء للتأكد من جمالها الطبيعي يوم فرحها
وأثناء الحفل تقدمت امرأتان تحمل إحداهما إناء به ماء ناحية العروس، ووضعوا وجه العروس في الماء أمام كل الحاضرين، ورفعت العروس رأسها وسريعاً وضعت واحدة من السيدتان منديل على بشرة الأولى قبل أن تقوم بإزالته عنها وترفعه أمام جميع الحاضرين.
حقيقة جمال العروسة الهندية
وأوضح الفيديو أن السيدتين كانوا يحرصون على التأكد من حقيقة جمال العروسة الطبيعي، وذلك في سلوك أدي لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم كل رواد السوشيال ميديا بخصوص ما شمل عليه مقطع الفيديو، واختلفت التكهنات حول السبب الأساسي وراء وضع وجه العروس في الماء.