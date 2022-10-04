الإعلان عن وظائف خالية للفتيات حديثي التخرج وبمرتبات مجزية – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.
في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
سكرتارية و اعمال ادارية
مقر العمل مصر الجديدة – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة حديث التخرج
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 25 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 2500 – 3000 جنيه مصري
تيلى سيلز (اناث) مجال الاطعمه
اسم الشركة اوليو
مقر العمل الجيزة – الجيزة
تاريخ الإعلان منذ 10 ساعات
العمالة المطلوبة 4
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-سنتان خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 24 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط
الراتب الأساسي 2400 – 2800 جنيه مصري
الحوافز الاضافية 500 – 800 جنيه مصري