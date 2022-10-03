انت الان تتابع خبر طريقة عمل الجبن الرومي في البيت.. وفري بدل ما تشتريها جاهزة وغالية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحثُ ربات المنزل عن طريقة سهلة لتحضير الجبن الرومي في المنزل، وذلك لضمان نظافته وتعقيمه والمكونات المستخدمة فيه، خاصةً أن معظم المنتجات الجاهزة يمكن أن تحمل بكتيريا بسبب سوء تعقيم الحليب المستخدم بتحضير الجبن، في مقالنا هذا نقدم لكم كيفية تحضير الجبن الرومي بكمية كبيرة وموفرة ونظيفة.

طريقة عمل الجبن الرومي

تزامنًا مع بداية المدارس، يزداد الطلب على منتجات غذائية معينةٍ مثل اللانشون، خبز الفينو والجبن الرومي، حيث تُعدّ ربات المنزل باستخدامها يوميًا السندوتشات لأطفالهنّ على المدرسة، تقيّدي بالمراحل والمقادير لإعداد ألذ جبن رومي منزلي.

مكونات عمل الجبن الرومي

كيلو من الحليب كامل الدسم.

علبة أو كوب من الزبادي كامل الدسم.

ثلث كوب ماء مثلج.

حبة بطاطس مسلوقة.

ملح، فلفل، علبة قشطة.

طريقة التحضير

نضع الحليب على النار حتى يغلي.

بعد أن يغلي نضيف الزبادي ونحرك باتجاه معاكس.

ثم نضيف الثلج والفلفل مع الملح.

وبعدها نضيف البطاطس المهروسة.

نسكب الخليط في شاش ونتركها تصفى ١٢ ساعة.

بعدها نقطعها ونقدمها.. بالهناء والشفاء.