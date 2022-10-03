انت الان تتابع خبر طريقة عمل كيكة القهوة بالقرفة.. لذيدة ومناسبة للأجواء الخريفية دي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حضّري بمكونات سهلة وبسيطة ألذ كيكة القهوة بالقرفة، يمكنك الاحتفاظ بها لعدة أيام في الثلاجة والاستمتاع بقطعة منها صباحًا مع القهوة، يميّزها طعم القهوة المعزز بها، كما تمنحها القرفة نكهة مميزة جدًا، عليك التقيد بالمقادير لضمان نجاحها، في مقالنا هذا سوف نطلعك على اهم أسرار نجاح الكيكة، حتى لو كانت تجربتك الأولى سوف تنجح معك.

طريقة عمل كيكة القهوة بالقرفة

مدة التحضير: 60 دقيقة.

الكمية: تكفي لخمسة أفراد.

السعرات الحرارية: كل شريحة من الكيكة فيها 150 سعرة حرارية، وذلك حسب السماكة.

مكونات عمل كيكة القهوة بالقرفة

كوبان ونصف الكوب من الدقيق.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب ماء مع ملعقتين نسكافيه بلاك.

ملعقتين قهوة.

ملعقتين قرفة.

برش برتقالة كاملة.

بيض عدد ثلاثة.

ظرف فانيليا مع ظراف بيكنج باودر.

ثلاث أرباع كوب سكر.

طريقة تحضير كيكة القهوة بالقرفة