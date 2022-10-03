انت الان تتابع خبر وصفة طبيعية لإخفاء الشعر الأبيض.. هاتي بـ 5 جنيه حنة وتعالي جربيها معانا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحملُ الحنة عشرات الفوائد للشعر مما يجعلها وصفة طبيعية لإخفاء الشعر الأبيض بأقل تكاليف ممكنة وأفضل نتائج متوقعة، في مقالنا هذا سوف نستعرض لكم طريقة استعمال بودرة الحنّة لمعالجة مشكلة شيب الشعر، باعتبارها طبيعية 100% تنعكس بفوائد كثيرة على صحة الشعر، نضارته ولمعانه، والأهم هو إمكانيّة توفّرها بشكل سهل بدون تكاليف أو ماشابه.

فوائد الحنة لإخفاء الشعر الأبيض

فوائد الحنة للشعر الأبيض

بما أنّ الحنة هي أساس هذه الوصفة، سوف نشارككم ببعض فوائدها ولماذا هي مفيدة لهذا الحد للشعر ومعالجة الشيب وإخفائه.

تساعد الحنة في تخفيف مشاكل الشعر، كما تقلل من التقصف والبهتان خاصةً بأطرافه، إضافةً أنها تعمل كمعزّز للون الشعر فهي تضفي نضارة ملحوظة بمجرّد استعمالها وتقلل من شحوب الشعر.

طريقة استعمالها:

أحضري خمس ملاعق من بودرة الحنة، مع ربع كوب من زيت الزيتون إضافةً إلى بيضة متوسطة الحجم.. واضربيهم في الخلاط الكهربائي، يمكنك إضافة القليل من الزبادي إن احتاج الخليط لذلك..

طبّقيها على شعرك مرتين في الأسبوع، أو مرة حسب حاجة شعرك لها، وتأكدي من اتباع روتين عناية خاص بشعرك