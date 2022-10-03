عروض العثيم الطازج 3 أكتوبر 2022 .. اضغط هنا وتعرف على تخفيضات نصف السعر

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رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية خلال الدقائق الماضية حول عروض العثيم الطازج اليوم الأثنين 3 أكتوبر 2022 والموافق للسابع من شهر ربيع الأول 1444.وأعلنت مجموعة محلات العثيم أن عروض العثيم الطازج سوف تكون مديتها يوم واحد فقط ، والتي اشتملت على كثير من التخفيضات على المنتجات والفواكه الطازجة والخضراوات، حيث جعلت سعر الـ2 كيلو بسعر الكيلو الواحد.

عروض العثيم الطازج 3 أكتوبر 2022:

1- عروض على الفواكه الطازجة والخضراوات مثل الملفوف الأبيض والخيار والبصل الأحمر والباذنجان الرومي وغيرها، وبالنسبة للفواكه يوجد برتقال ورمان وكيوي وعنب أسود.

2- عروض على المخبوزات.

3- عروض على أدوات كهربائية منزلية تسهل عليكم الطبخ، مثل الخلاط الكهربائي أو عصارة الفواكه وغلاية الماء وغيرها من الأدوات.

4- عروض على التورتات.