الإعلان عن وظائف خالية للإناث بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسبة
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 10-15 سنة خبرة
رخصة القيادة يشترط – خاصة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 28 – 43 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
مهندسة مكتب فني و دراسات فنية
اسم الشركة شركة اثاث معدنى
مقر العمل مدينة بدر – القاهرة
العمالة المطلوبة 3
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-5 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا