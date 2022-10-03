انت الان تتابع خبر وصفة طبيعية لملئ فراغات الشعر.. الحلبة وميه البصل فيهم السحر كله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تزامنًا مع دخول فصل الخريف تزداد مشكلات الشعر بشكل ملحوظ، إليكم وصفة طبيعية لملئ فراغات الشعر منزليًا بدونالحاجة لمنتجات تجميلية جاهزة بأسعار مكلفة، الأهم من هذه الوصفات نفسها هو مدى التزامك أنتِ واستمرارك على تطبيقها بشكل يومي، حاولي أيضًَا التقيد بالنصائح التي سنطلعك عليها حول العناية بصحة ونضارة الشعر، كما يجب عليك معرفة أسباب وجود فراغات في الشعر قبل البحث عن الحلول، فهذا بحدّ ذاته جزء اساسي من الحل للتخلص من معظم مشاكل الشعر من تساقط، تقصف وغيرها.

وصفة طبيعية لملئ فراغات الشعر

ماء البصل لعلاج فراغات الشعر