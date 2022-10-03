انت الان تتابع خبر وصفة طبيعية لملئ فراغات الشعر.. الحلبة وميه البصل فيهم السحر كله والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تزامنًا مع دخول فصل الخريف تزداد مشكلات الشعر بشكل ملحوظ، إليكم وصفة طبيعية لملئ فراغات الشعر منزليًا بدونالحاجة لمنتجات تجميلية جاهزة بأسعار مكلفة، الأهم من هذه الوصفات نفسها هو مدى التزامك أنتِ واستمرارك على تطبيقها بشكل يومي، حاولي أيضًَا التقيد بالنصائح التي سنطلعك عليها حول العناية بصحة ونضارة الشعر، كما يجب عليك معرفة أسباب وجود فراغات في الشعر قبل البحث عن الحلول، فهذا بحدّ ذاته جزء اساسي من الحل للتخلص من معظم مشاكل الشعر من تساقط، تقصف وغيرها.
وصفة طبيعية لملئ فراغات الشعر
- ماء البصل لعلاج فراغات الشعر
طريقة التحضير والاستعمال: في حلّة ماء مغلي ضعي بصلتين مقطعتين لشرائح ودعيها تغلي 15 دقيقة ثم صفّيها واستخرجي الماء في عبوة واستعمليها يوميًا قبل الحمام.
- ماء الرز للشعر
طريقة التحضير والاستعمال: ضعي كوب من الأرز مع كوبين من الماء ودعيهم ليلة كاملة ثم قومي بوضع الماء في عبوة معقمة ونظيفة واستعمليها مرتين يوميًا.
أسباب فراغات الشعر
- عوامل وراثية أو نفسية.
- بسبب الطقس مثلًا يتساقط الشعر في الصيف والخريف.
- سوء التغذية وفقر الدم.
- تسريح الشعر بطريقة خاطئة.