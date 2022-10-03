انت الان تتابع خبر هل الشتاء القادم شديد البرودة؟.. الأرصاد الجوية طمأنت كل اللي بيحبوا البرد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالتأكيد أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاض بعد ارتفاع استمر طوال الأسبوع الماضي واليوم وأمس من الأسبوع الحالي، حيث أن فصل الخريف من الطبيعي أن يشهد في أوله ارتفاع في درجات الحرارة.

وقالت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أثناء مداخلة هاتفية في برنامج “السفيرة عزيزة” الذي يبث على قناة دي إم سي الفضائية بدءاً من غداً الإثنين، سوف تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتحدثت غانم عن فصل الشتاء وأن كل ما انتشر حول أنه سوف يكون أكثر برودة، لا يكون له أي أساس من الصحة وهو مجرد شائعات، وأكد أنه سوف يكون فصل برودة عادية ولا يوجد أي توقعات علمية عنه حتى الوقت الحالي.