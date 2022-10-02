انت الان تتابع خبر طريقة عمل الميني بيتزا.. حضريها للأولاد بمناسبة المدارس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بمناسبة قدوم المدارس، حضّري للأطفال ألذ وأسرع الميني بيتزا وضعيها معهم في اللانش بوكس كوجبة خفيفة ومغذية في ذات الوقت، شاركت الشيف نجلاء الشرشابي عجينة قطنية وسريعة تناسب كافة أنواع المعجنات الهشة بما في ذلك الميني بيتزا، جهزيها في بداية الأسبوع بكمية تكفي الأطفال يوميًا، وسوف تعتمدينها لاحقًا، عليك فقط التقيد بالمكونات والمقادير التي سنطلعك عليها هنا.

طريقة عمل الميني بيتزا

مدة التحضير: 60 دقيقة.

الكمية: تكفي لخمس أشخاص.

السعرات الحرارية: في كل قطعة من معجنات الميني بيتزا توجد 85 سعرة حرارية وسطيًا.

مكونات عمل الميني بيتزا

كوبين من الدقيق.

علبة من الزبادي.

ملعقتين زيت زيتون.

ظرف خميرة خبز.

ظرف فانيليا.

ملعقة سكر.

ربع كوب لبن باودر.

ملعقة ملح.

ماء دافئ للعجن (حسب الحاجة).

جبن موزريلا، فلفل رومي ألوان، فطر، زيتون شرائح، ذرة.

طريقة تحضير الميني بيتزا