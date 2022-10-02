الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين بمرتب يبدأ من 3250 جنيه – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسبات
اسم الشركة المصرية للتوريدات والإستيراد
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-4 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 25 – 38 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المالية )
مايكروسوفت أوفيس جيد
– محاسبات خبرة لاتقل عن 3 سنوات علي الأقل
– بمرتب يبدأ من 3250 جنيه وعلي حسب الخبرة
– بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة
– حسن المظهر / اللباقة
– يشترط الألمام بالضرائب العامة والمبيعات ومارست عمل اقرارات ضريبية
– يشترط الاجادة التامة للاكسيل والوورد والأوفيس
– العمل 7 ساعات – من 9 ص حتي 4 عصرا – أجازة أسبوعية الجمعة
– يفضل من مدينة نصر وماحولها
– للتواصل 01006224245 – أو الأيميل [email protected]