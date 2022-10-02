انت الان تتابع خبر تحذيرات من العيش الفينو.. مفاجأة صادمة تفجرها طبيبة وتنصح بلاش في المدارس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبدأ من اليوم أول أيام العام الدراسي الجديد، وبالتزامن مع هذا تحرص جميع الأمهات على شراء العيش الفينو وتقديمه لجميع أبنائهم في اللانش بوكس، وتعد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الجميع.

وقالت الدكتورة نهال سلامة إخصائية طب الأطفال “بلاش فينو لأنه من الدقيق الأبيض وبالتالي يكون سريع الهضم وبالبلدي كده بيجوع الطفل بسرعة، طب إيه البديل.. عندك العيش البلدي والأفضل نستخدم المجمد في الفريزر ونتركه يفك ثم يسخن في الميكروويف أو في طاسة تيفال على البوتاجاز حتى لا يحترق منك ثم يقطع أربعة أرباع”.

واستكملت سلامة قائلة “إن هناك بعض الأطعمة لا تتناسب مع العيش البلدي، لذا من الممكن شراء الفينو الأسمر المصنوع من الردة، فهو صحى جدًا مشبع جدًا وهو المطلوب ولا يوجد فرق سعر كبير بينه وبين الفينو الأبيض أو يمكنك استبداله بـ التوست الأسمر المصنوع بالحبة الكاملة، ومن المهم عدم إعطاء الطفل العصير المعلّب أكبر غلط ويمكنك استبدلها بـ كوب زبادي، قطعة كيك مخبوزة في البيت، فاكهة”.