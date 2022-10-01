انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية في شركة “أمان” بمرتب 9000 جنيه – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

اسم الشركة شاورما ستريت

مقر العمل الرحاب – مدينتى – القاهرة

العمالة المطلوبة 4

مستوي الخبرة مدير / مشرف

سنين الخبرة 3-‎8 سنوات خبرة

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 26 – 37 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط)

مايكروسوفت أوفيس جيدمستوي الخبرة مساعد مدير / مشرف فرع

سنين الخبرة 3-‎8 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب حد أقصي. ٣٧

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

تفاصيل الوظيفة

مجال الوظيفة اعمال ادارية تخصص الوظيفه ادارة فروع

– الالتزام والمحافظة على الميزانية المخصصة للفرع.

– متابعة وتنفيذ الدورات المستندية والاجراءات الادارية الخاصة بالمطعم.

– المحافظة على سلامة الاصول الخاصة بالمطعم.

– مسؤول عن طلبيت خامات الفرع ومعدل الاستهلاك اليومى والشهرى للاصناف.

– العمل على تحقيق المبيعات المستهدفة شهريا للمطعم.

– التاكد من التشغيل السليم لكلا من الاصناف والخامات المحضرة بالمعايير المحدده لذلك لضمان الجودة والكفاءة والحفاظ على التكلفة المحددة.

– مسئول عن الجرد الشهرى للمطعم.

– مراجعه وتحليل تقارير مبيعات المطعم واعداد العملاء بشكل دورى.

– المحافظة على المظهر المثالى للفرع طبقا لما حددته رؤية الشركة.

– الإشراف على تقديم خدمة مميزة وزيادة رضا العملاء.

– التعامل بدقة مع شكاوى العملاء وتقديم الحلول المناسبة.

– العمل بشكل منتظم ودورى على تحقيق المبيعات المستهدفة للمطعم.

– يوفر التوجيه والتدريب والقيادة لجميع اعضاء الفريق والمديريين بما في ذلك التدريب على امن وسلامة الغذاء وعلى سياسة وتعليمات الشركة.

– مسئول عن جميع عمليات التشغيل سوءا الخط الامامى او الخلفى للمطعم.

– تقييم جميع الموظفين بفاعليه.

– تقييم وتدريب الطاقم الادارى للفرع.

– الإشراف على تطبيق قواعد الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية.

مدير فرع سوبر ماركت

اسم الشركة امان للاستثمار واداره المشروعات

مقر العمل 15 مايو – التجمع الخامس – الشروق – القاهرة الجديدة – القاهرة

العمالة المطلوبة 10

مستوي الخبرة مدير / مشرف

سنين الخبرة 5-‎7 سنوات خبرة

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية أساسيات

السن المطلوب 25 – 42 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط)

مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 5500 – 9000 جنيه مصري

بعض مهام العمل:

1. وضع خطة لتحقيق قائمة المكسب والخسارة وتحديد خطة زيادة مبيعات الفرع وتقليل المصروفات من (هوالك – ومصروفات متغيرة – ومصروفات ثابتة) ومتابعة التقارير على مدار العام والعمل على تحليلها.

2. الحفاظ على الأصول الثابتة وممتلكات الشركة.

3. متابعة المنافسين وتقديم تقرير أسبوعى يشمل الأصناف الجديدة لدى المنافس ومقارنة الأسعار بين الشركة والمنافسين.

4. المتابعة الدورية لترتيب البضائع بالمخزن بحيث ألا يوجد منتجات غير معروضة بالفرع والحد من الهوالك مع مراعاة الحد الآمن للمخزون داخل الفرع والمخزن وألا يتعدى الحد المسموح به

5. تطبيق العقود المبرمة من قبل إدارة المشتريات والإدارة من (استلام بضائع أو مساحات مؤجرة أو عروض أرضية مؤجرة أو لافتات دعاية للشركات وغيره من الإيجارات)

6. تدريب المرؤوسين المباشرين وموظفي الفرع وإعداد صف ثان من القادة، والتعاون مع رؤساء أقسام البقالة والأغذية الطازجة صباحًا وإعداد الفرع ليتم استلامه ليلاً من المدير الليلي ونائب مدير الفرع.

7. التنسيق مع الإدارات في المقر الرئيسي لمتابعة وحل مشاكل الفرع مع إرسال مقترحات لحل تلك المعوقات والمشاكل.

8. مراجعة الفرع بأقسامه والتأكد من عرض المنتجات بناء على سياسات الشركة.

9. المتابعة الدورية للاستلامات والتأكد من الإدخالات بشكل صحيح

10. الاستعداد لمواسم البيع المتوقع لها زياده العملاء والمبيعات بوضع خطة للموسم وعرضها على المدير المباشر ومدير التشغيل.

11. العمل على تجهيز الفرع للجرود وتقديم أسباب للعجز والزيادة للجنة الجرد المختصة وتحديث الجرد على النظام بعد الموافقة من لجنة الجرد والإدارة.

12. العمل على الإلتزام بمقايس الجودة داخل الفرع لعدم المسألة من قبل الجهات الحكومية والجهات الرقابية.

13. الحفاظ على المظهر العام للفرع وتحقيق أهدافه من خلال متطلبات العملاء والعمل على وجود علاقات طيبة مع العملاء لخلق ولائهم للشركة، والتأكد من تهيئة الفرع وموظفى الفرع لاستقبال العملاء.

العطلة الإسبوعية:

يوم بالإسبوع.

مزايا العمل:

تأمينات اجتماعية.