انت الان تتابع خبر طريقة عمل كيك الشوكولاتة الإسفنجي.. حضريه بدون فرن ولا حليب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حضّري كيك الشوكولاتة الإسفنجي كوجبة إفطار جديدة ومميزة لأطفالك، كنوع من أنواع التغيير لكسر الروتين، أعدّيه بطريقة صحية قليلة السكريات غنية بالألياف والدهون الصحية، واحتفظي به لمدة أيام طويلة في ثلاجتك بعد ذلك، نقترح عليك أن تضعي قطع الكيك مع أطفالك للمدرسة أو حتى كوجبات خفيفة في المنزل، إليك أسرار نجاح الكيك من أول مرة بدون أن ينخفض حجمه أو يبقى نيء من الداخل.

طريقة عمل كيك الشوكولاتة الإسفنجي

مدة التحضير: 60 دقيقة.

الكمية: تكفي لخمسة أفراد.

السعرات الحرارية: 200 في الشريحة الواحدة.يمكنك إضافة صوص الشوكولاتة بشكل جانبي، والتحكم كميّته على كل طبق، وذلك لتجنب تراكم السعرات الحرارية وزيادة الوزن. مكونات كيك الشوكولاتة الإسفنجي

كوبين دقيق.

نصف كوب زيت.

بيض عدد اثنين.

نصف كوب سكر حبيبات.

نصف كوب عصير برتقال محلى.

ربع كوب من الفواكه المجففة.

ربع كوب حبيبات الشوكولاتة.

ظرف بيكنج باودر، ظرف فانيليا.

صوص شوكولاتة.

طريقة التحضير:

تُنخل المكونات الجافة سويةً.

في خلاط، ضعي المكونات السائلة مع البيض وامزجي حتى تحصلي على قوام كريمي.

أضيفي المكونات جميعها لوعاء مناسب وحركي.

اسكبيهم في القالب، واخبزي الكيك لمدة ٤٥ د على حرارة ١٨٠.

بالهناء والشفاء.