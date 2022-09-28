انت الان تتابع خبر عروض كارفور اليوم .. ماسورة تخفيضات ضربت يا ست البيت الحقي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انطلقت عروض كارفور اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022، عبر منافذها المنتشرة في محافظات جمهورية مصر العربية.وتبدأ عروض كارفور اليوم الأربعاء وتستمر حتي 10 أكتوبر 2022 أو حتي نفاذ الكمية، حيث تشميل الكثير من التخفيضات على احتياجات الأسرة من مختلف المنتجات والأصناف بالإضافة، وحلوى المولد النبوي الشريف.

وكانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ قد أعلنت أن أمس الثلاثاء أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، مما يعني أن يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 هو يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ومن بين العروض أيضا المستلزمات المدارسية التي يحتجاها الطلاب خاصة مع انطلاق العام الدارسي الجديد السبت المقبل الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2022.

عروض كارفور اليوم الأربعاء: