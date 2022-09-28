انت الان تتابع خبر تردد قناة كوكيز الجديد 2023.. على نايل سات عشان تسلي أطفالك وقت فراغهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبحث جميع الأمهات حالياً عن تردد قناة كوكيز الجديد 2023، وذلك لأنها تقدم محتوى هادف وكامل لكل الأطفال، حيث أنها تبث الكثير من الأغاني والأناشيد الدينية والرسوم المتحركة، والأفلام الكرتونية المدبلجة والمسلسلات والأفلام المدبلجة الذي يحب متابعتها الجميع.

ما تقدمه قناة كوكيز كيدز للأطفالوكشفت قناة كوكيز على تقديم الكثير من البرامج التعليمية الهادفة لكل، والكثير من الأفلام الكارتونية والمسلسلات العائلية، وتعمل على تقديم الكثير من البرامج التي تحث الأطفال على تعليمهم اللغة الإنجليزية والعربية والأحرف، والبرامج التي تقدمها هي:

Gnome.Alone

فيلم Ballerina

فيلم Harry.Potter 2005

PUPPY_DOG_PALS

حلم الفضاء

قصص الحيوان

كورس التأسيس للغة الإنجليزية

بطوط وميكي وكوكي

the_boss_baby

تردد قناة كوكيز الجديد 2023 على نايل سات

وتبث قناة كوكيز المخصصة للأطفال الكثير من البرامج التعليمية طوال اليوم، وتقدم أشهر أفلام ديزني والمسلسلات والأفلام والرسوم المحركة، والقصص الخاصة بالحيوان في القرآن الكريم ومسابقات تلاوة القرآن، والتردد هو ما يلي:

التردد 10853.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.