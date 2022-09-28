انت الان تتابع خبر طريقة عمل البرياني.. سر فلفلة الرز والطعم الهندي الأصلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعدّ طبق البرياني واحدًا من اشهر الأطباق الهندية التي تم انتشارها في الوطن العربي، بل وأضيفت له عدة نكهات شرقية متميزة جعلت منه الذ وأشهى، أبرزها هو إضافة عيدان القرفة وحبوب الهال التي تميز الأطباق العربية الأصيلية، من حيث المكونات وطريقة التحضير فإن البرياني يشبه طبق الكبسة والذي شاركنا معكم مسبقًا طريقة تحضيره وتفاصيله، لكن في هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة اسرار البرياني الهندي ليكون طبقًا رئيسيًا على موائدكم.

طريقة عمل البرياني

مدة التحضير: 60 دقيقة.

الكمية: تكفي لخمسة أفراد.

السعرات الحرارية: 200 سعرة حرارية لكل طبق متوسط مع الدجاج والزبيب.

مكونات عمل البرياني

كيلو من الدجاج المقطع إلى ثماني قطع.

بهار مشكل، عيدان قرفة، زنجبيل مطحون.

حب هال، ملح، كركم، عصفر، بابريكا حلوة مدخنة.

نصف كيلو من الأرز البسمتي (أرز الحبة الطويلة).

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب زبدة مذابة.

فلفل رومي مقطع، طماطم، بصل وثوم.

طريقة تحضير البرياني