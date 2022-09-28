انت الان تتابع خبر وصفة طبيعية لتقشير وتبييض البشرة.. هدية جميلة مننا للعروسة القمر والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشغل عملية البحث عن وصفات تبييض وتقشير البشرة الفتيات خاصة المقبلات على الزواج، علمًا انه من الأفضل القيام بروتين عناية شامل بالبشرة قبل فترة شهر على الأقل للحصول على بشرة نضرة، نقية وصحية، والمحافظة على طبيعة الغذاء وأخذ ساعات كافية من النوم كل يوم، سبق وأن شاركنا معكم هذه النصائح ضمن طريقة الغناية بالبشرة وإزالة البقع الداكنة، اليوم سوف نسترض لكم مجموعة من الوصفات جميعها بمكونات منزلية وغير مكلفة مطلقًا يمكن استخدامها في تقشيير البشرة.
وصفة طبيعية لتقشير البشر
بهذه الوصفات الطبيعية يمكنك أن تقومي بتقشير بشرتك، لكن هل تعلمين فوائد تقشير البشرة؟
- إزالة الجلد الميت كاملًا.
- التخفيف من آثار الحبوب القديمة.
- منع تراكم الأوساخ والبكتيريا.
- تنعيم البشرة وغخفاء البقع الداكنة.
ماسكات طبيعية لتبييض البشرة
- ماسك زيت الزيتون والسكر
- المكونات: نصف كوب سكر.
- ربع كوب زيت زيتون.
- ملعقة من عصير الليمون الطازج.
ضعي المزيج في عبوة نظيفة واحتفظي بها في الثلاجة ثم استعمليها مرتين اسبوعيا ولا تنسي وضع المرطب بعد التقشير لمنع حدوث الالتهاب أو تهيج الجلد.