انت الان تتابع خبر دعاء ربيع الأول.. إليهم أهم العبارات لجلب الخيرات وتحقيق الأمنيات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لم تتوقع عملية البحث باستخدام المحرك العالمي الشهير الذي أعد خصيصاً لذلك “جوجل” على “دعاء ربيع الأول” من قبل الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي بأكمله خلال الساعات الماضية.وجاء عمليات البحث بعد إعلان دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022 هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، حيث يرغب المواطنون في معرفة أفضل الأدعية المستحب التوجه بها إلي الله سبحانه وتعالي اليوم.

دعاء ربيع الأول:

من أهم الأدعية المستحب الدعاء بها اليوم هي اللَّهُمَّ يا مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنا على طاعَتِكَ و اللَّهُمَّ إني أعوذ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحيَا وَالمَماتِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرّجالِ واللَّهُمَّ إني أعُوذُ بكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخْلاقِ وَالأعْمالِ وَالأهْوَاءِ