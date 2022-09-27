نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر فرصة لـ الاشتراك في مسابقة الحلم قبل سحب الـ 100.000$| وأرقام وطريق التواصل السريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل أيام قليلة من بدء السحب الجديد من مسابقة الحلم على جائزة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، يبحث الآلاف عن كيفية وطرق وأرقام التواصل لـ الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، من أجل دخول السحب الجديد المقبل على جائزة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، سيتم السحب عليها رسميًا مساء الخميس الموافق 29 سبتمبر، مع العلم أن أخر سحب فاز به المواطن الأردني الجنسية المقيم بالمملكة العربية السعودية “غسان عزت” بنفس القيمة أيضًا، ليكون إجمالي ما تم سحبه في السحبين الجديدين 200 ألف دولار أمريكي.

رقم وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم

في البداية ننشر لكم رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول، من أجل سرعة الاتصال أو إرسال الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم إلى رقم بلك، مع ضرورة الإجابة الصحيحة عبر أسئلة المسابقة، أو الاشتراك من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية أيضًا بعد تحميله على جوالك والبدء في استخدامه.

أرقام الاتصال بالمسابقة

البلد رقم مسابقة الحلم المملكة العربية السعودية 313131 lebara

650444 mobily

755505 zain مصر فودافون 95458.

95450 الأردن 94099 Umniah

94099 Zain

94099 Orange الإمارات 5544 etisalat البحرين 94000 Zain العراق 2266 Asiacell

2180 Korek المغرب 9669 Maroc Tel

9669 Inwi الكويت 4242 Zain

4242 Ooredoo

4242 STC

أرقام أخرى

تونس 85819 Tunisie telecom

85819 Orange اليمن 2622 MTN

5222 Sabafon

8442 Y Telecom عمان 90434 Ooredoo

90434 Omantel فلسطين 1625 Jawwal

6144 Wataniya من جميع الدول 008821622775627

008821610109

008821622778

الاشتراك في مسابقة الحلم MBC

حتى تتمكن من الفوز بجائز مسابقة الحلم 2022 والحصول على آلاف الدولارات، عليك الاشتراك في مسابقة الحلم MBC من خلال موقع الحلم كالتالي: