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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر فرصة لـ الاشتراك في مسابقة الحلم قبل سحب الـ 100.000$| وأرقام وطريق التواصل السريعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة قبل أيام قليلة من بدء السحب الجديد من مسابقة الحلم على جائزة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، يبحث الآلاف عن كيفية وطرق وأرقام التواصل لـ الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، من أجل دخول السحب الجديد المقبل على جائزة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، سيتم السحب عليها رسميًا مساء الخميس الموافق 29 سبتمبر، مع العلم أن أخر سحب فاز به المواطن الأردني الجنسية المقيم بالمملكة العربية السعودية “غسان عزت” بنفس القيمة أيضًا، ليكون إجمالي ما تم سحبه في السحبين الجديدين 200 ألف دولار أمريكي.
رقم وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم
في البداية ننشر لكم رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول، من أجل سرعة الاتصال أو إرسال الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم إلى رقم بلك، مع ضرورة الإجابة الصحيحة عبر أسئلة المسابقة، أو الاشتراك من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية أيضًا بعد تحميله على جوالك والبدء في استخدامه.
أرقام الاتصال بالمسابقة
|البلد
|رقم مسابقة الحلم
|المملكة العربية السعودية
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|مصر
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|الأردن
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|الإمارات
|5544 etisalat
|البحرين
|94000 Zain
|العراق
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|المغرب
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|الكويت
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أرقام أخرى
|تونس
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|اليمن
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|عمان
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|فلسطين
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|من جميع الدول
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الاشتراك في مسابقة الحلم MBC
حتى تتمكن من الفوز بجائز مسابقة الحلم 2022 والحصول على آلاف الدولارات، عليك الاشتراك في مسابقة الحلم MBC من خلال موقع الحلم كالتالي:
- الدخول على موقع الحلم mbc.
- الضغط على “الاشتراك”، ثم تحديد الدولة التي تعيش بها.
- سيظهر أمامك البلاد والأرقام الخاصة لكل بلد والشركات المخصص للاشتراك.
- كما يمكنك إرسال رسالة عبر الهاتف على رقم الدولة ويكتب بداخلها كلمة “حلم” أو “dream” أو “reve”.
- ضرورة الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصلك على رقم جوالك من أجل تأكيد وتفعيل الاشتراك بنجاح في السحب الجديد المقبل، ثم إرسال أو موافق على الشروط والبنود الخاصة من المسابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آخر فرصة لـ الاشتراك في مسابقة الحلم قبل سحب الـ 100.000$| وأرقام وطريق التواصل السريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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