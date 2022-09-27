نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق مول العثيم ، تعد أسواق العثيم مول من أحد أكبر المتاجر الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تقوم بتقديم العديد من العروض والتخفيضات المميزة والحصرية، على جميع مقاضيك الشهرية وجميع احتياجات أسرتك الكريمة بأسعار مميزة، حيث يمكنك الحصول على المنتجات الغذائية من اللحوم الطازجة، وأكياس الدجاج، والمعلبات، ومنتجات الألبان والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة أسواق عبد الله العثيم، كما يمكنك الحصول على العديد من الأجهزة الكهربائية، وشاشات التلفاز، وهواتف المحمول الذكية، وأواني الطهي والكثير من التخفيضات الأخرى التي يمكنك الحصول عليها بأسعار تنافسية. عروض العثيم مول قم بالحصول على هاتف سامسونج اي 52 يأتي الهاتف بمساحة تخزين 128 جيجا بايت ويدعم شبكة 5G. فقط بسعر 1199 ريال سعودي للحبة. اشتري أيضا هاتف جوال هونر اكس 8 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وبحجم شاشة 6.7 بوصة. فقط بسعر 885 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بشراء تابلت لينوفو ام 7 بمساحة تخزين 32 جيجا بايت وشبكة 4G. فقط بسعر 349 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك الحصول على شاشات سوبر جنرال ال اي دي بحجم 55 بوصة. فقط بسعر 1319 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي للحبة.

احصل على شاشة امبيكس سمارت 4 كي بحجم 65 بوصة. فقط بسعر 1699 ريال سعودي بدلا من 2099 ريال سعودي للحبة.

قم بالحصول على شاشة ارو ال اي دي بحجم 43 بوصة. فقط بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم احصل على قلاية السيف صحية بسعة 9 لتر. فقط بسعر 239 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي للحبة. قم أيضا بالحصول على حماصة خبز اي تي سي. فقط بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك الحصول على محضر قهوة تركي السيف. فقط بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 129 ريال سعودي للحبة.

اشتري سخان سندوتش كينوود بشواية، بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي للحبة. خصومات مميزة من العثيم مول قم أيضا بشراء خلاط فيليبس مع مطحنة. فقط بسعر 95 ريال سعودي بدلا من 135 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا مايكرويف ديجيتال من كيون بسعة 20 لتر. فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك شراء خلاط فيليبس يدوي. فقط بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 129 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على غلاية ما فيليبس بسعة 1.7 لتر. فقط بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي للحبة.

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