نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تصفيات هايبر بنده على الجوالات والأجهزة الكهربائية مع عرض 92 ريال بمناسبة اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفيات هايبر بنده على الجوالات والأجهزة الكهربائية مع عرض 92 ريال بمناسبة اليوم الوطني، هاتف اوبو اي 55 شاشة 6.5 بوصة سعة 128 جيجا بسعر 749 ريال بدلا من 919 ريال خصم 19%، هاتف سامسونج جالاكسي إي 53 حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 8 جيجا رام يدعم 5 جي يتوفر سعة 128 جيجابايت بسعر 1120 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 30%، يتوفر سعة 256 جيجابايت بسعر 1320 ريال بدلا من 1799 ريال خصم 27% ضمن عروض هايبربنده.

تصفيات عروض بنده على الجوال والأجهزة

يوفر هايبر بنده مجموعة من العروض في الأونة الأخيرة تصفيات نهاية الصيف على الجوالات ومنها : هاتف نوكيا 3.4 حجم الشاشة 6.39 بوصة سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 459 ريال بدلا من 499 ريال خصم 8%، هاتف زي تي اي بليد في 30 حجم الشاشة 6.67 بوصة سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 599 ريال بدلا من 749 ريال خصم 20%، هاتف ريل مي 9 أي حجم الشاشة 6.47 بوصة سعة 128 جيجا بايت بسعر 729 ريال بدلا من 849 ريال خصم 14%.

عروض بنده بمناسبة اليوم الوطني

تتضمن كذلك ضمن خصومات هايبر بنده على الجوالات عروض بمناسبة اليوم الوطني : هاتف اوبو اي 55 حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 128 جيجابايت بسعر 749 ريال بدلا من 919 ريال خصم 19%، هاتف هواوي نوفا 9 اس اي حجم الشاشة 6.6 بوصة سعة 128 جيجابايت بسعر 949 ريال بدلا من 1199 ريال خصم 21%، هاتف فيفو واي 33 اس حجم الشاشة 6.58 بوصة سعة 128 جيجابايت بسعر 799 ريال بدلا من 999 ريال خصم 20%.

كما تشمل عروض اليوم الوطني خصومات على الإلكترونيات من هايبر بنده ومنها : شاحن لاسلكي أو كي 10 واط بسعر 59 ريال بدلا من 109 ريال خصم 46%، شاحن ماغنيت ابل بسعر 149 ريال بدلا من 199 ريال خصم 25%، سماعة لاسلكية أو كي بسعر 75 ريال بدلا من 159 ريال خصم 53%، هاتف فيفو واي 21 تي حجم الشاشة 6.51 بوصة سعة 128 جيجابايت بسعر 749 ريال بدلا من 799 ريال خصم 7%.

تخفيضات panda لأجهزة المطبخ

كما تتضمن عروض هايبر بنده تصفيات على أجهزة المطبخ بمناسبة اليوم الوطني ومنها : خلاط مع مطحنة كينوود باللون الفضي 800 وات بسعر 369 ريال بدلا من 399 ريال خصم 8%، عصارة كينوود سعة 1 لتر بسعر 109 ريال بدلا من 139 ريال خصم 22% كما تتوفر عصارة مولنيكس بسعر 89 ريال بدلا من 139 ريال خصم 37% بالإضافة إلى ترمس شاها سعة 1 لتر بسعر 34 ريال بدلا من 56 ريال خصم 40%.

خصومات ال 92 ريال هايبر بنده

كما يتوفر عرض ال 92 ريال حيث يمكنك شراء طقم عشاء أبيض كوتايا، مقلاة تيفال 28 سم، قدر ضغط مستر كوك، حوض سباحة للأطفال بست واي حجم 152 سم في 46 سم، حوض سباحة للأطفال بست واي حجم 150 سم في 53 سم، بالإضافة إلى ألعاب أطفال دمية بسمة مقاس 16 ولعبة تجميل بسمة بالإضافة إلى بطاريات إنر جايزر، وذلك في عرض خاص ضمن تخفيضات هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني.