نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف وتتوالى أقوى عروض وتخفيضات ساكو بمناسبة اليوم الوطني وتصفيات الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما زالت عروض اليوم الوطني السعودي مستمرة مع مجموعة ساكو للبيع بالتجزئة والتسويق، من خلال جميع فروعها المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، وسحب 92 فائز يومياً بعربة شراء مجانية وتكون الجائزة فورية في جميع الفروع، هذا بالإضافة إلى العروض الحصرية الخاصة بالشركة على مجموعة هائلة من المنتجات، بالإضافة إلى عروض تصفيات الصيف والتي تتميز بخصومات هائلة ربما قد تصل إلى نصف السعر بمناسبة انتهاء الموسم، واليكم أهم هذه العروض لهذا الأسبوع.

أقوى عروض وتخفيضات ساكو بمناسبة اليوم الوطني

وتتميز مجموعة ساكو في مجلة عروض هذا الأسبوع بالتنوع في المنتجات على جميع مستلزمات المنزل سواء من منتجات المائدة أو الأجهزة الكهربائية الأساسية وأجهزة المطبخ وغيرها العديد، واليكم أهم هذه العروض على المنتجات المتنوعة.

عرض خاص على طقم أواني طهي من تيفال مكون من 10 قطع فقط بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 1,099 ريال.

مقلاة غير لاصقة من تيفال لعمل أشهى الوجبات الصحية والسريعة ومتوفرة بمقاسين مختلفين بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 99.75 ريال، والمقاس الأخر متوفر فقط بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 119.75 ريال.

طبق طعام تيمبو مزود بغطاء من تيفال متوفر باللون الأحمر والأسود ليضفي الى سفرتك الزوق والرقي فقط بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 199.75 ريال.

مكواة تجفيف كلاسيكية قوة 1000 واط متوفرة باللون الرمادي بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 89.75 ريال.

وعرض حصري من أقوى عروض وتخفيضات ساكو على صندوق تخزين بعجلات سعة 60 لتر من تاتاي فقط بسعر 109.75 ريال سعودي.

مفرمة يدوية من تيفال بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 129.75 ريال.

وعرض قوي على طقم عشاء باللون الأبيض مكون من 47 قطعة من بين سيرفي بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 427.75 ريال.

فيليبس قلاية هوائية صحية لعمل أجمل المقبلات بدون زيت فقط بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1,299 ريال.

خلاط كويك ميكس، قوة 300 واط، سعة 3.5 لتر بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 449.75 ريال.

أقوى عروض تصفيات آخر الصيف

فلتر الرمال النقية كريستال كلير قوة 220/240 فولت بسعر 849 ريال سعودي بدلاً من 1,199 ريال.

طقم حمام سباحة مستدير سهل الاستخدام بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 229.75 ريال.

وعرض خاص على مجموعة حمام سباحة بإطار مستدير من انتيكس متوفر باللون الأزرق فقط بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 2,499 ريال.