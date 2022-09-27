نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اكسترا اليوم ٢٧ سبتمبر وحتى نفاذ الكميات Extra بخصم خاص جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم أقوى عروض اكسترا اليوم ٢٧ سبتمبر وحتى نفاذ الكميات Extra بخصم خاص جداً في جميع الأقسام والفروع ومن خلال Extra online، والذي يعد واحد من أكبر وأهم المحال في بيع الإلكترونيات وغيرها بالتجزئة وبأسعار خاصة جداً، والتي سوف نوضحها لحضراتكم تفصيلا من خلال هذه المقالة….

عروض اكسترا السعودية حتى نفاذ الكمية

تقدم مجموعة محلات اكسترا السعودية العديد من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار: هاتف Tecno Pova 2 بسرعة رامات ٦ جيجابايت بخصم ١٠٠ ريال سعودي، كما يوجد تخفيض آخر منهم على سعر سماعات الأذن بلوتوث من apple airpods بخصم ٢٥٠ ريال سعودي، وتنزيل حصري آخر منهم على سعر هاتف infinix نوت Note 11 pro المميز بخصم ١٠٠ ريال سعودي بسعة تخزين ١٢٨ جيجابايت ومعه سماعة لاسلكية مجانية، ويعمل بسرعة رامات ٨ جيجابايت middle east version، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار هواتف infinix Zero 5G X6815B بسعة تخزين ١٢٨ جيجابايت من الجيل الخامس.

تخفيضات خاصة من إكسترا السعودية Extra

توفر محلات اكسترا بالإضافة إلى العروض السابقة خصومات خاصة على أسعار: القلاية الهوائية من تيفال Tefal بسعة ١،٢ كجم، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار آلات القهوة من فيليبس Phillips، والخلاط اليدوي من براون Braun، وتنزيل حصري آخر على سعر براد الماء من سوبر جنرال، وتنزيل مميز آخر على سعر موقد الطبخ بوتجاز هاس، وكذلك لديهم تخفيضات خاصة على أسعار محضر الطعام من مولينكس moulinex، وغيرهم من عروض على أسعار خلاط كيينود بقوة ٥٠٠ واط، وغيرهم من عروض على أسعار خلاطات فيليبس ٤٥٠ واط، والقلاية الهوائية من فيليبس Phillips.

تخفيضات خاصة من اكسترا السعودية Extra

توفر محلات اكسترا أونلاين عدة Extra online عدة خصومات على أسعار خلاط فيليبس بقوة ٤٥٠ واط، وتنزيل مميز آخر على سعر هاتف موتوريلا motorilla بخصم ١٦٪ وبسعة تخزين ١٢٨ جيجابايت، وسرعة رامات ٦ جيجابايت من الجيل الخامس وكذلك على هاتف Honor X9 المميز بسعة تخزين ٢٥٦ جيجابايت، وسرعة رامات عالية، وغيرهم من عروض أخرى بالفروع.