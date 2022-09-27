انت الان تتابع خبر طريقة عمل حلاوة المولد.. الاحتفال قرب حضريها في البيت يا ست الكل ووفري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تزامنًا مع اقتراب عيد المولد النبوي الشريف، تبحث ربات المنزل عن طريقة تحضير “حلاوة المولد” منزليًا بمكونات بسيطة، بالرغم من كونها معروفة أنها تصنع بمكونات بسيطة مثل الحمص، الفول السوداني والسمسم، لكن مراحل تحضيرها تحتاج إلى طريقة معينة شاركتها الشيف نجلاء الشرشابي مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على انستغرام بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، قومي بالحفاظ على المقادير التي سنذكرها لك وتقيدي بطريقة التحضير.

طريقة عمل حلاوة المولد

مدة التحضير: 35 دقيقة.

السعرات الحرارية: في كل قطعة متوسطة الحجم 275 سعرة حرارية.

الكمية: نصف كيلو من حلاوة المولد.

مكونات عمل حلاوة المولد

ربع كيلو من السكر الحبيبات.

نصف كيلو من الفستق السوداني السادة.

كوب ماء.

نصف كيلو سمسم.

نصف ليمونة (عصير نصف ليمونة).

قومي بغلي السكر والماء مع عصير النصف ليمونة.

بعد 5 د أضيفي السمسم أو الحمص أو جوز الهند حسب النوع الذي تريدي تحضيره.

دعي المزيج يغلي حتى يأخذ قوامي متماسك جدًا.

ضعي ورقة زبدة على الصينية واسكبي المزيج.

انتظريه حتى يبرد وقطعيه.

بالهناء والشفاء.