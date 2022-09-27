انت الان تتابع خبر تردد قناة الوطنية التونسية Watania 1.. متنوعة وبتقدم كل جديد على جميع الأقمار الصناعية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام الموقع الرسمي للتليفزيون التونسي بالكشف عن تردد قناة الوطنية التونسية Watania 1 على كل الأقمار الصناعية، وذلك لأنها من أبرز القنوات المنوعة، وهي التي تبث الأخبار ونشرات الأخبار والطقس في كل الدول العربية ومتابعة جميع المباريات دائماً.
ما تقدمه قناة الوطنية التونسية Watania 1
وتقوم القناة بتقديم كل البرامج والنشرات الإخبارية والبرامج المخصصة للأطفال، وهي التي تشمل على أفلام الكرتون للأطفال والنشرات الإخبارية والبرامج المتنوعة والاجتماعية، وتعد من أبرز القنوات التي تحصل على إعجاب الجميع مؤخراً، وذلك لأنها تقدم طوال اليوم بدون توقف.
تردد قناة الوطنية التونسية Watania 1 على كل الأقمار
ومن الممكن متابعة كل ما يبث على القناة على القمر الصناعي نايل سات:
التردد: 10796.
استقطاب عمودي
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
القمر الصناعي: نايل سات.
والتردد الخاص بالقناة التونسية على القمر الصناعي عرب سات هي:
التردد: 12643
استقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: عرب سات
وأما على القمر الصناعي هوت بيرد يمكن ضبط تردد القناة كالآتي:
التردد: 12149
استقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر الصناعي: هوت بيرد