انت الان تتابع خبر تردد قناة الوطنية التونسية Watania 1.. متنوعة وبتقدم كل جديد على جميع الأقمار الصناعية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الموقع الرسمي للتليفزيون التونسي بالكشف عن تردد قناة الوطنية التونسية Watania 1 على كل الأقمار الصناعية، وذلك لأنها من أبرز القنوات المنوعة، وهي التي تبث الأخبار ونشرات الأخبار والطقس في كل الدول العربية ومتابعة جميع المباريات دائماً.

تردد قناة الوطنية التونسية Watania 1 على كل الأقمار

وتقوم القناة بتقديم كل البرامج والنشرات الإخبارية والبرامج المخصصة للأطفال، وهي التي تشمل على أفلام الكرتون للأطفال والنشرات الإخبارية والبرامج المتنوعة والاجتماعية، وتعد من أبرز القنوات التي تحصل على إعجاب الجميع مؤخراً، وذلك لأنها تقدم طوال اليوم بدون توقف.

ومن الممكن متابعة كل ما يبث على القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 10796.

استقطاب عمودي

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

والتردد الخاص بالقناة التونسية على القمر الصناعي عرب سات هي:

التردد: 12643

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: عرب سات

وأما على القمر الصناعي هوت بيرد يمكن ضبط تردد القناة كالآتي:

التردد: 12149

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: هوت بيرد