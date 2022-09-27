نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ٣٠٪ على السلع في آخر على لولو السعودية لهذا الأسبوع Lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة لولو هايبر ماركت خصم ٣٠٪ على السلع في آخر على لولو السعودية لهذا الأسبوع Lulu hyper market على أسعار مختلف أنواع السلع بمختلف الفروع والأقسام للولو ماركت في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وهذا العرض متوفر فقط اليوم أو حتى نفاذ الكميات، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض لولو هايبر ماركت في السعودية Lulu

توفر مجموعة لولو السعودية العديد من الخصومات الحصرية على أسعار: أفخاد الدجاج من لولو، وعلى سعر أكباد الدجاج، وكذلك لديهم خصم آخر على سعر أجنحة الدجاج من Lulu، بالإضافة إلى وجود عروض على عبوات صدور الدجاج بدون عظم ولا جلد من لولو، وتخفيضات أخرى بالفروع على أسعار زيت الذرة ١،٥ لتر من لولو، كما تكتسح منتجات لولو عروض هذا الأسبوع على أسعار عجينة السمبوسة من لولو، والسائل المطهر من ألفا، وكذلك يوجد تخفيض آخر على سعر مناديل ماكسي رول المنقوشة من لولو بطبقة واحدة، وتخفيض مميز آخر على سعر مزيل البقع من كلين ماكس.

تنزيلات لولو السعودية على جميع السلع

توفر محلات لولو السعودية العديد من التخفيضات الحصرية على أسعار: جالون السائل المبيض من لولو، وتخفيض مميز آخر على سعر ألفا سائل غسيل الصحون، وكذلك يوجد بالماركت خصم على سعر عبوتين زيت دوار الشمس من لولو، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الأرز البرياني بالحبة الطويلة من لولو بالحجم الإقتصادي، وتخفيض مميز آخر على سعر عبوات أرز سيلا الخير بحجم ٥ كجم، بالإضافة إلى الخصومات المقدمة منهم على أسعار أرز كالرز أورلاندا بحجم ٥كجم، وتخفيض مميز آخر على سعر زيت دوار الشمس من أبو زهرة، وتنزيل مميز آخر على سعر عبوات زيت الذرة من شهية كبيرة الحجم.

تنزيلات خاصة من لولو السعودية اليوم

توفر مجموعة لولو السعودية كثير من الخصومات الأخرى على أسعار: حليب نيدو البودرة، بالإضافة إلى وجود عروض أخرى على أسعار أكياس الشاي من هاي تي، ومعجون الطماطم من لونا، كما يتوفر بالماركت وبسعر مميز خصم على سعر نسكافيه جولد.