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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عرض استبدال الهاتف القديم بهاتف جديد من مكتبة جرير بسعر مخفض في المقال التالي
عمر شويل - جدة استبدال الهاتف القديم بهاتف جديد، تسعى مكتبة جرير طوال الوقت إلى ابتكار واكتشاف عروض جديدة لعملائها حتى تسعدهم وتستقطب أكبر عدد ممكن منهم حيث توفر العديد من الجوالات بالتقسيط المريح للعميل وكذلك تتوفر بها كافة الأدوات المدرسية بأسعار لا تقبل المنافسة، وها هي ذا تعلن عن أحد أفضل عروضها وهي استبدال الهاتف القديم بجديد من جرير إذ أنها أوضحت أنه يمكن لعملاء مكتبة جرير التوجه إلى أحد فروع المكتبة من أجل استبدال الجوال القديم بآخر جديد بتكاليف أقل بكثير وحددت مدة معينة لحين انتهاء هذا العرض فسارعوا بانتهاز تلك الفرص للحصول على هاتف جديد بسعر أقل.
استبدال جهازك القديم بآخر جديد في جرير
أعلنت المكتبة منذ أيام قليلة عن عروض شهر سبتمبر لكافة العملاء والتي تتمثل في استبدال الجهاز القديم بآخر حديث على أن يكون الحديث هو جهاز Flip 4 Samsung أو هاتف آخر من سامسونج وهو Samsung z fold 4 وكلاهما من الأجهزة المتميزة من شركة سامسونج والتي تتمتع بالعديد من المزايا، وعند استبدال الهاتف القديم بواحد من تلك الأجهزة سيكون هناك فرق سعر بسيط جدًا مع العلم أن هذا العرض متاح في جرير حتى نهاية الشهر أي في الثلاثين من سبتمبر ويتم إتمام تلك العملية إذا توفرت بعض الشروط في العميل.
شروط استبدال الهاتف القديم بجديد في جرير
حددت مكتبة جرير عدة شروط من أجل الاستمتاع بعروض استبدال الجهاز القديم بجهاز جديد من المكتبة وتتمثل تلك الشروط في:
- يتم استبدال الهاتف القديم بواحد من الهاتفين السابق ذكرهما فقط ولا يسمح بغير ذلك.
- اختبار الهاتف داخل المكتبة قبل الموافقة على الاستبدال بحيث يكون الهاتف بلا أي كسور أو خدوش أو أي عيب يؤثر على شكله الخارجي.
- الجهاز المرغوب استبداله من الأجهزة الذكية.
- غير مسموح باسترجاع الهاتف بعد إتمام عملية الاستبدال.
- قسيمة الاستبدال المستخدمة متاحة فقط لنفس الفرع ونفس اليوم.
- قيام العميل بإنشاء نسخة احتياطية من ملفاته الشخصية على الهاتف وحذفها تمامًا من الجهاز الشخصي وتخلي المكتبة مسئوليتها الكلية عن حذف تلك البيانات.
- مسموح للعميل أن يستبدل ثلاثة هواتف بالمرة الواحدة بأحد نسخ الهاتفين Fold أو Flip.
- لا تقبل المكتبة الجهاز القديم إذا كانت خاصية إيجاد الجهاز مفعلة أو ربط الجهاز بحساب شخصي او تم غلق الجهاز أو أحد البرامج برمز سري.
- ويسمح بأن يكون الهاتف القديم تم شرائه من خارج المكتبة وكذلك غير ضروري وجود الشاحن أو الكابل الخاص به.
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