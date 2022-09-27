نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عرض استبدال الهاتف القديم بهاتف جديد من مكتبة جرير بسعر مخفض في المقال التالي

عمر شويل - جدة استبدال الهاتف القديم بهاتف جديد، تسعى مكتبة جرير طوال الوقت إلى ابتكار واكتشاف عروض جديدة لعملائها حتى تسعدهم وتستقطب أكبر عدد ممكن منهم حيث توفر العديد من الجوالات بالتقسيط المريح للعميل وكذلك تتوفر بها كافة الأدوات المدرسية بأسعار لا تقبل المنافسة، وها هي ذا تعلن عن أحد أفضل عروضها وهي استبدال الهاتف القديم بجديد من جرير إذ أنها أوضحت أنه يمكن لعملاء مكتبة جرير التوجه إلى أحد فروع المكتبة من أجل استبدال الجوال القديم بآخر جديد بتكاليف أقل بكثير وحددت مدة معينة لحين انتهاء هذا العرض فسارعوا بانتهاز تلك الفرص للحصول على هاتف جديد بسعر أقل.

استبدال جهازك القديم بآخر جديد في جرير

أعلنت المكتبة منذ أيام قليلة عن عروض شهر سبتمبر لكافة العملاء والتي تتمثل في استبدال الجهاز القديم بآخر حديث على أن يكون الحديث هو جهاز Flip 4 Samsung أو هاتف آخر من سامسونج وهو Samsung z fold 4 وكلاهما من الأجهزة المتميزة من شركة سامسونج والتي تتمتع بالعديد من المزايا، وعند استبدال الهاتف القديم بواحد من تلك الأجهزة سيكون هناك فرق سعر بسيط جدًا مع العلم أن هذا العرض متاح في جرير حتى نهاية الشهر أي في الثلاثين من سبتمبر ويتم إتمام تلك العملية إذا توفرت بعض الشروط في العميل.

شروط استبدال الهاتف القديم بجديد في جرير

حددت مكتبة جرير عدة شروط من أجل الاستمتاع بعروض استبدال الجهاز القديم بجهاز جديد من المكتبة وتتمثل تلك الشروط في: