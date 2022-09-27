نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف منيو وجبات وساندوتشات الجمبري في مطعم البيك 2022 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو وجبات وساندوتشات الجمبري في مطعم البيك يبحث عنه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث لا يوجد شخص لا يعشق المأكولات البحرية بكافة أنواعها وعلى رأسهم الجمبري، وهناك الكثير من المطاعم تقوم بتقديم تلك المأكولات البحرية بمختلف الوصفات والطرق، ولكن مطعم البيك هو الذي استطاع أن ينال إعجاب الكثير، وفي مقالنا سوق نوضح منيو البيك الخاص بوجبات وساندوتشات مطعم البيك.

منيو وجبات وساندوتشات الجمبري في مطعم البيك

عودتنا سلسة مطاعم البيك على تقديم الكثير من الوجبات الرائعة والمميزة وتمتاز الوجبات بجودتها العالية، ومن ضمن تلك الوجبات المقدمة وجبات الدجاج وكانت هي بداية المطعم قبل إدخال وجبات أخري ومن وجبات الدجاج بروستد البيك، ومسحب البيك، وتلك الوجبات تتناسب مع مختلف الأشخاص سواء من ناحية الأذواق أو الأسعار.

أسعار وجبات الجمبري بمطعم البيك

هناك الكثير يعشقون الجمبري فإذا كنت واحد منهم فعليك التوجه لمطعم البيك حيث يقدم الكثير من وجبات الجمبري فهناك وجبة مكونة من قطع الجمبري الجامبو والمقرمشة، وفيما يلي نوضح أسعار وجبات وساندوتشات الجمبري وهي كالتالي:

وجبة جمبري جامبو مكونة عشر قطع سعرها 37.5 ريال سعودي وهي تحتوي على 1430 سعر حراري.

وجبة جمبري جامبو تحتوي على 12 قطعة مقرمشة بسعر 50.5 ريال سعودي وبها 2104 سعر حراري.

وإذا كنت ترغب بوجبة بتكلفة أقل فيجب اختيار وجبة الجمبري الاقتصادية وهي تحتوي على عشر قطع جمبري المقلي والمتبل بتتبيلة مميزة بالإضافة للخبز الطازج والبطاطس كما يمكن الاختيار ما بين صلصة الثوم أو صلصة كوكتيل أو صلصة المسحب وسعر الوجبة 28 ريال سعودي. والوجبة لها مذاقين العادي والحار وهما بنفس السعر ولكن تختلف فقط السعرات الحرارية حيث يتواجد في العادي 1140 سعر حراري، أما الحار فيحتوي على 1170 سعر حراري.



أسعار ساندوتش جمبري البيك

يمكن الحصول على قطع الجمبري الرائعة والمقرمشة ملفوفة بخبز عربي طازج ومحمص وذلك بالإضافة لصلصة الكوكتيل مع سلطة الملفوف والبطاطس المقلية المقرمشة واللذيذة ويتيح المطعم ساندوتشات الجمبري بالمذاقين العادي والحار على حسب الرغبة، ويمكن طلب الكثير من الإضافات مثل العصائر أو المشروب الغازي أو البطاطس وأسعار الساندوتشات كما يلي: