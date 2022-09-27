نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda لشهر سبتمبر من مجله بنده وموقع بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم ٢٧ سبتمبر الموافق الثاني من ربيع الأول آخر عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda لشهر سبتمبر من مجله بنده وموقع بندة على أسعار جميع أنواع السلع الغذائية والمنظفات وغيرهم من أفضل الماركات المحلية والعالمية، وسوف نستعرض معكم تفاصيل عروض بندة من مجلة بنده الأسبوعية، فتابعونا…

عروض بنده الصفحة الرئيسية خلال هذا الأسبوع

يمكنكم عملاء بندة الكرام من خلال هذه المقالة الإستفادة من أقوى العروض على أسعار: مكعبات مرقة الدجاج من ألوها، كما بالماركت خصم خاص على سعر الشكولاتة المشكلة، وقشطة بندة، بالإضافة إلى عروضهم المنوعة على كبوات الكورن فليكس الأصلية من كابتن، وحلوى الجيلاتين من فوستر كلاركس، وكذلك يوجد بالماركت عرض على سعر زبدة الفول السوداني بينات باتر الناعمة، وتخفيض حصري على سعر الحليب المجفف كامل الدسم من أنكور anchor، وتخفيض مميز آخر على سعر البطاطس الرفيعة للقلي من لامب ويستون، وكذلك يوجد خصم آخر منهم على سعر مكعبات اللحم البقري البرازيلي.

تخفيضات خاصة من بندة السعودية Panda

توفر محلات بندة السعودية Panda Ksa اليوم ولفترة محدودة عدة خصومات حصرية على أسعار: الورق النشاف متعدد الأغراض من أونو Ono، كما بالماركت تخفيض آخر على سعر مناديل الوجه الأصلية من كلينكس، ومعطر الجو من جليد والميني جل من جليد، كما بالماركت خصم آخر على سعر السائل المطهر من بندة، وتخفيض آخر منهم على سعر منعم أقمشة بندة، وتخفيض على سعر منظف أرضيات ديتول Dettol، وكذلك لديهم بالماركت تخفيض خاص على سعر جل الغسيل العادي من أريال Ariel، وتنزيل مميز آخر على سعر الحل المنظف من برسيل Persil، وغيرهم من عروض على أسعار مسحوق الغسيل المركز للغسالات الأوتوماتيك من ماركة بونكس Bounix بحجم ٥ كجم، وعرض مميز آخر على سعر مسحوق غسيل أومو Omo المركز.

تنزيلات خاصة من بندة ماركت Panda Ksa

توفر محلات بندة السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: صدور التركي المدخن قليل الدسم من ماركة بيبي، وعرض على سعر المفروم البقري البرازيلي.